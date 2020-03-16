Владимир, , 16:52 — REGNUM Открытый российский фестиваль анимационного кино завершился 15 марта в Суздале.

Ангельское жюри Суздальфеста оценивает фильмы Марина Александрова © ИА REGNUM

Ангельское жюри Суздальфеста оценивает фильмы Марина Александрова © ИА REGNUM

Выступая на церемонии, директор фестиваля Александр Герасимов поблагодарил партнеров — студию «Мельница», организовавшую концертные выступления для гостей и участников смотра, Фонд социально экономических и интеллектуальных программ, поддерживающий молодых детских писателей, мастер-классы и питчинг анимационных проектов, компанию «Первый проект», студию «Союзмультфильм», Министерство культуры РФ и администрацию Владимирской области, благодаря которой состоялись показы фестивальных лент в 40 населенных пунктах области.

Директор фестиваля Александр Герасимов Марина Александрова © ИА REGNUM

Глава департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова поблагодарила команду фестиваля за верность Владимирской земле, за творческие встречи, мастер-классы, показы в области, которые посетило более 10 тысяч человек.

Подарок главе департамента культуры Владимирской области Алисе Бирюковой Марина Александрова © ИА REGNUM

На церемонии закрытия назвали обладателей почетных дипломов, спецпризов и основных наград фестиваля.

Обладателем Гран-при стал короткометражный фильм Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы».

Обладатель Гран-при Дмитрий Геллер Марина Александрова © ИА REGNUM

Цитата из фильма «Хозяйка медной горы» Оргкомитет Суздальфеста

Цитата из фильма «Хозяйка медной горы» Оргкомитет Суздальфеста

Специальный приз «за ударную драматургию» получила лента Антона Дьякова «Боксбалет». Еще одного спецприза — «за элегантность» — удостоился фильм Лизы Скворцовой «Уточка и кенгуру».

Цитата из фильма «Боксбалет» Оргкомитет Суздальфеста

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Цитата из фильма «Уточка и Кенгуру» Оргкомитет Суздальфеста

Приз фестиваля за лучший профессиональный короткометражный фильм получила картина «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита.

Цитата из фильма «Он не может жить без космоса» Оргкомитет Суздальфеста

Диплом «за графический дизайн» в той же категории присужден фильму Натальи Мирзоян «Привет, Бабульник!»

Цитата из фильма «Привет, Бабульник!» Оргкомитет Суздальфеста

Цитата из фильма «Привет, Бабульник!» Оргкомитет Суздальфеста

Лучшим фильмом для детей была признана остроумная «педагогическая» лента Марины Карповой «7 козлят». В этой же категории диплом с формулировкой «за ёмкое воплощение темы судьбы» получил фильм «Принцесса и бандит» Марии Сосниной и Михаила Алдашина.

Категория «Дебютный фильм» оказалась самой «скандальной»: приз в ней жюри решило не вручать. Искусствовед Армен Медведев охарактеризовал подавляющее большинство дебютных картин этого года как «сладкие слюни» и посоветовал будущим дебютантам равняться на дебюты Юрия Норштейна, Андрея Хржановского, Гарри Бардина и Федора Савельевича Хитрука. Диплом «за метеорологическую атмосферу получил дебютный фильм Евгения Фадеева «Пастухи облаков».

Армен Медведев Марина Александрова © ИА REGNUM

Лучшим студенческим фильмом стала лента «Как говорил мой дед» Саши Деевой, которая поблагодарила за идею фильма свою бабушку, рассказавшую ей эту семейную историю, и призналась, что совершенно не ожидала получить награду.

Саша Деева ("Так говорил мой дед") Марина Александрова © ИА REGNUM

Диплом в этой же категории с формулировкой «за достоверность магии» достался фильму «Селезень, Верёвочка и Жёлудь» Алины Титоренко, в котором рассказывается о незадачливой девушке, заботу о которой взяли духи природы. Еще один диплом — «за очарование простодушия» — получила лента Марии Серебряковой «Мальчик, который кричал».

Лучшим полнометражным фильмом стал «Иван-Царевич и Серый Волк 4» Константина Феоктистова и Дарины Шмидт — о приключениях представителей Тридевятого царства на всесказочном музыкальном конкурсе. Диплом в этой категории «за чуткое и бережное отношение к своему бренду и к его аудитории» был вручен фильму «Фиксики против кработов» Василия Бедошвили, Олега Ужинова и Ивана Пшонкина.

Константин Феоктистов ("Иван Царевич и Серый Волк")

Диплом получают создатели «Фиксиков» Марина Александрова © ИА REGNUM

Приз за лучший сериал завоевал эпизод «Галеротерапия» сериала «Пиратская школа» Алексея Лебедева, где рассказывается о необычных воспитательных приемах в пиратском обществе. Диплом с формулировкой «за просвещение как приключение» получил фильм «Тайное знание» из цикла «Катя и Эф. Куда угодно дверь» Романа Трамвая, в нем увлекательно рассказывается о том, как устроена современная библиотека.

Цитата из фильма «Галеротерапия» Марина Александрова © ИА REGNUM

Лучшей работой в прикладной анимации стал фильм «С точки зрения музея» Платона Инфанте. Диплом «за виртуозное использование всей гаммы выразительных средств ради высокой цели» получил экологический фильм «Дичь» Русланы Мирзалиевой, призванный привлечь внимание к вымиранию краснокнижных птиц.

Диплом получает член команды фильма «Дичь» Марина Александрова © ИА REGNUM

Еще один диплом — «за важный разговор с аудиторией на равных на родном языке» — вручили фильму Алексея Ермолаева «Ролики для Центра славянской письменности «Слово».

Также жюри устно отметило мини-сюжет «Витрувианский человек» из ленты-сборника «Деканимирон 2», созданного на основе популярных в сети стишков-«пирожков».

Приза мэтров имени Татарского удостоился фильм Натальи Мирзоян «Привет, Бабульник!», награду автору вручал Юрий Норштейн. Перед вручением он рассказал о том, что для него важнее всех призов и наград была полученная однажды записка от неизвестной женщины с теплыми словами благодарности от имени всей ее семьи.

Юрий Норштейн Марина Александрова © ИА REGNUM

«Меня интересует обыкновенный человеческий поступок, который вдруг отразился в людях. А что такое произведение искусства? Это человеческий поступок, и не больше!» — сказал мастер.

Были оглашены и результаты профессионального рейтинга. В первую тройку вошли фильмы «Боксбалет», «Хозяйка медной горы» и «Привет, Бабульник!». Зрители, голосовавшие через мобильное приложения фестиваля, отдали свои сердца фильмам «Боксбалет», «7 козлят» и «Привет, Бабульник!».

Главный приз «Открытой премьеры» получил короткометражный фильм «Кошка-Машка» Елены Гаврилко и Артёма Иосилевича. Второе место заняли сразу две работы: фильм «Галчонок» Марата Нариманова из альманаха «Мульт-Ап» и «Музей Прадо» Михаила Сафронова. Третье место у ленты «Тайна фиолетового Пятна» Анастасии Ворониной.

Приз от Reed MIDEM — сертификат на участие в MIPJunior, крупнейшем международном рынке развлекательного контента для детей и юношества присудили сериалу «Волшебная кухня» (эпизод «Китайские палочки»). Этот сериал был признан самым перспективным для международного проката.

Видеонаграждение «Волшебной кухни» Марина Александрова © ИА REGNUM

Приз за лучший фильм от Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России вручили режиссеру Александру Свирскому за фильм «Мой галактический двойник Галактион».

Цитата из фильма «Мой галактический двойник Галактион» Оргкомитет Суздальфеста

Приз-лотерея «Фортуна» достался фильму «Курица-помада Считалочки» режиссера Анны Мальгиновой.

Розыгрыш приза «Фортуна»