Нью-Йорк, США, , 01:58 — REGNUM Актёр Джон Бойега подписал крупный контракт с потоковым сервисом Netflix. Об этом 15 марта сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, Бойега планирует продвигать продукты своей студии UpperRoom Productions, которая занимается созданием контента не на английском языке для Западной и Восточной Африки. В рамках заключенного соглашения актёр в течение последующих двух лет будет пользоваться возможностями и ресурсами Netflix для создания и продвижения работ своей компании.

Джон Бойега исполнил в последней кинотрилогии «Звёздных войн» роль Финна (штурмовика FN-2187). Зрителям он также знаком по фильмам «Тихоокеанский рубеж 2», «Детройт» и «Сфера».

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