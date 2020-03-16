Токио, , 01:09 — REGNUM Автор манги «Сага о Винланде» (Vinland Saga) Макото Юкимура при общении с поклонниками в сети рассказал о том, какую мангу он сейчас читает. Об этом 16 марта сообщил портал Comicbook.

Выяснилось, что Юкимура большой поклоник «Доктора стоуна» (автор — Риитиро Инагаки, художник-иллюстратор — Боити). Когда фанаты спросили мангаку, читают ли его дети «Сагу о Винланде», тот ответил отрицательно.

«Неее, они не читают мою мангу, ха-ха-ха. Им нравится Kimetsu no Yaiba («Клинок, рассекающий демонов» — ИА REGNUM)», — написал Юкимура.

https://twitter.com/KenXyro/status/1238501870139625472

Макото Юкимура публикует историческую мангу о викингах «Сага о Винланде» с 2005 года. Согласно сюжету, маленький мальчик, потерявший своего отца, в итоге становится воином, желая отомстить за него смерть в честном поединке. Преследуя свою цель, он становится членом отряда своего врага.

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