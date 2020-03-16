Лос-Анджелес, США, , 00:52 — REGNUM Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, находящиеся на карантине из-за заражения коронавирусом, 14 и 15 марта обратились к поклонникам на своих страницах в Twitter.

Рита Уилсон 14 марта 2020 года опубликовала в соцсети Spotify-плейлист для тех, кто добровольно поместил себя на картантин из-за объявленной эпидемии.

https://twitter.com/RitaWilson/status/1238361632503283712

15 марта Том Хэнкс разместил в Twitter публикацию, в которой он поблагодарил всех, кто его поддерживает. «Давайте позаботимся о себе и друг о друге», — написал Хэнкс.

https://twitter.com/tomhanks/status/1239098302294970368

О том, что Том Хэнкс и Рита Уилсон заразились коронавирусом ИА REGNUM сообщило 12 марта 2020 года. Актёр написал в Twitter, что он с женой находится в Австралии, добавив, что они оба сдали анализ на коронавирус, который показал положительный результат.

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