Лос-Анджелес, США, , 23:31 — REGNUM Во время очередного интервью журналистам Дэвид Харбор («Очень странные дела») рассказал о своём персонаже, который появится в предстоящем кинокомиксе «Чёрная вдова». Об этом 15 марта сообщил портал Screen Rant.

Харбор заявил, что он считает Алексея Лебедева (Красный Страж) лучшим персонажем киновселенной Marvel.

«Я думаю, что я предвзят, но я думаю, что это лучший персонаж во всей кинематографической вселенной Marvel. Я имею в виду то, что он нарцисс, и потому очень уместно, что я играю его и что я так думаю», — сказал Харбор.

Актёр отметил, что у его героя «много слоёв», поскольку с одной стороны он является «классическим чёртовым супергеройским персонажем», однако когда когда он с кем-то встречается, ему нужно, чтобы все эти качества нравились его визави. Он хочет, чтобы его считали «забавным и важным», притом, что он таковым не является.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериалы Marvel могут ввести в киновселенную героев шоу «Агенты «Щ.И.Т.»