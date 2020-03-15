Лос-Анджелес, США, , 23:16 — REGNUM Будущие сериалы Marvel, которые выйдут на потоковом сервисе Disney+, могут ввести персонажей сериала «Агенты «Щ.И.Т.» в киновселенную студии. Об этом 15 марта написал портал Screen Rant.

Автор статьи отмечает, что в особенности такую возможность может предоставить сериал «Локи», в котором главныю роль исполнит актёр Том Хиддлстон. Он также обратил внимание, что несмотря на лозунг шоу «Агенты «Щ.И.Т.» «всё связано», который должен был говорить о связи сериала ABC c киновселенной Marvel, на самом деле эта связь существовала лишь в одном направлении.

По его мнению, члены команды шоу «Агенты «Щ.И.Т.» могут стать «идеальными новобранцами» для команды некого таинственного ключевого героя шоу, роль которого исполнит Оуэн Уилсон.

О том, что Оуэн Уилсон исполнит одну из главных ролей в сериале «Локи» стало известно 1 февраля 2020 года. Что касается Тома Хиддлстона, то в будущем сериале в качестве основного персонажа выступит его версия Локи из фильма «Мстители» 2012 года.

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