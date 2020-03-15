Вена, , 23:20 — REGNUM Венская государственная опера, отменившая до 2 апреля спектакли в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса, открыла видеоархивы спектаклей и ежедневно транслирует записи предыдущих выступлений оперы и балета бесплатно. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«В этой сложной ситуации Венская государственная опера в настоящее время открывает свои архивы прямой трансляции, так что любители музыки по всему миру все еще смогут насладиться оперой и балетом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ценители оперного и балетного искусства смогут увидеть спектакли театра через потоковую платформу www.staatsoperlive.com, трансляции начинаются ежедневно в 19:00 (мск) или в 21:00 (мск) и остаются доступными для зрителей в течение суток.

Напомним, после объявления правительства Австрии о мерах борьбы с распространением нового коронавируса Венская государственная опера, Венская народная опера, Филармония и другие театры отменили все концертные мероприятия до начала апреля.

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