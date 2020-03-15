Лос-Анджелес, США, , 22:39 — REGNUM Создатели фильма «Охота» рассказали журналистам о том, каким может получиться сиквел, если будет принято решение о его создании. Об этом 15 марта сообщил портал Screen Rant.

Режиссёр картины Крэйг Зобел, а также продюсеры Дэймон Лиделоф и Ник Кьюз сказали, что вероятность появления проекта фильма «Охота 2» весьма высока. Однако Лиделоф отметил, что идея «большей охоты», на основе которой могла бы быть создана новая картина, «малопривлекательна».

По его мнению, сиквел дожен сосредоточитсья на чем-то вроде теории заговора, настолько нелепой, что в неё невозможно было бы поверить. Крейг Зобел в свою очередь сказал, что такой идеей могла бы стать теория плоской Земли.

«Да, мы делаем плоскую Землю. Мы докажем это», — сказал Зобел, не пояснив, насколько он был серьёзен в этом моменте.

Изначально премьера фильма «Охота» должна была состояться 27 сентября 2019 года. Однако из-за массовых убийств в городах США Дейтоне и Эль-Пасо, произошедших 3 и 4 августа 2019 года, кинокомпания Universal Pictures решила её отложить. Выход фильма в кинопрокат США состоялся 13 марта 2020 года.

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