Нью-Йорк, США, , 21:32 — REGNUM Портал Buzzfeed устроил своеобразное испытание среди аниматоров и создателей карикатур, предложив им объединить малыша Йоду с различными известными персонажами. Ролик был опубликован 14 марта на YouTube-канале издания.

Зрители могут видеть, как художники крутят колесо, таким образом случайно выбирая героя, с которым нужно объединить малыша Йоду. В результате они создали арты на тему Русалочки, ведьмы Урсулы, Шрека, ежа Соника и других популярных персонажей мультфильмов.

Малыш Йода появился в первой серии шоу «Мандалорец», которое потоковый сервис Disney+ выложил на своём сайте 12 ноября 2020 года. Главную роль в сериале исполнил актёр Педро Паскаль («Игра престолов»).

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