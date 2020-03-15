Токио, , 21:11 — REGNUM Японская Организация по этике вещания и совершенствованию программ (BPO) проверит скандальный аниме-сериал Interspecies Reviewers про критиков борделей. Об этом 15 марта сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/comicbookanime/status/1239219778805530624

После того, как молодёжный комитет получил множество жалоб от зрителей, его руководство заявило, что оно ещё раз проверит это шоу на наличие недопустимого контента. Следующее заседание комитета состоится 24 марта 2020 года. Его члены будут принимать во внимание то, что шоу будет транслироваться после полуночи.

На заседании BPO, которое прошло 22 февраля 2020 года некоторые члены комитета охарактеризовали сериал Interspecies Reviewers как «не только вульгарный и экстремальный, но и объективирующий женщин». Они обратили внимание, что шоу показывает секс-шопы и индустрию секс-услуг в позитивном ключе.

Аниме-сериал Interspecies Reviewers создан на основе ранобе писателя, известного под псевдонимомАмахара. Его сюжет рассказывает о похождениях трёх авантюристов-критиков, пишущих обзоры о публичных домах в мире, населённом существами различных рас.

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