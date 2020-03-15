Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Общая касса кинопроката США за прошедшие выходные может составить всего $54,4 млн, что является самым низким значением показателя за 21 год. Об этом сообщил портал Deadline.

Издание отмечает, что причиной такого падения сборов является эпидемия коронавируса, по причине которой в стране временно были закрыты около 100 кинотеатров. Значение показателя кассы даже ниже, чем за 15−17 сентября 2000 года, когда им удалось собрать $54,52 млн. Следующими в антирейтинге идут выходные, пришедшиеся на 15−17 января 1999 года, когда сумма общей кассы составила $54 млн.

Ранее СМИ сообщили, что лидирующие позиции в кинопрокате США по итогам прошедших выходных занял мультфильм студии Pixar «Вперёд». Согласно предварительным данным, с 13 по 15 марта 2020 года картина смогла собрать ещё около $13,8 млн (согласно Comicbook). Таким образом, по итогам второй недели проката общая сумма её сборов на домашнем рынке составила $60,3 млн.

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