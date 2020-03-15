Москва, , 20:20 — REGNUM Российский композитор и продюсер Максим Фадеев заявил, что решение сотрудничать с Наргиз стало его самой главной ошибкой.

По его словам, он «никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем Наргиз».

«Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — сказал он в эфире НТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года певица Наргиз получила письмо от продюсерского центра Максима Фадеева MALFA о расторжении контракта.

По словам самой Наргиз, документы о расторжении контракта с продюсерским центром Фадеева она получила совершенно неожиданно. Она уверена, что Фадеев и его люди просто пытаются сломать её карьеру и всячески «перекрыть кислород».

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