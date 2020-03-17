17 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Корреспондент ИА REGNUM собрал всю известную информацию о предстоящем фильме «Бэтмен» за авторством режиссёра Мэтта Ривза. Куда делся Бен Аффлек и что здесь делает Роберт Паттинсон — читайте в материале.

Артём Дубровский, , 11:26 — REGNUM Бравым супергероям из американских кинокомиксов всё по плечу — кроме, разве что, пандемии коронавируса. Недавно стало известно, что Warner Bros. «заморозила» производство нового сольного фильма о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли на неопределённый срок. Съёмки картины, к слову, начались всего пару месяцев назад, а значит новую историю о приключениях Готэмского тёмного рыцаря мы увидим куда позже заявленных дат (премьера ожидалась 25 июня 2021 года).

Бэтмен Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Реж. Зак Снайдер. 2016. США

Роберт Паттинсон Eva Rinaldi

Пока Warner Bros. борется с пандемией и пытается вновь поставить Бэтмена на съёмочные рельсы, стоит вспомнить, что же за фильм нас ожидает. Новые подробности о создании кинокомикса за авторством Мэтта Ривза всплывают практически ежедневно, и зрителю, не знакомому с хронологией создания картины, будет непросто сложить воедино разбросанные по сети крупицы информации. Поэтому разбираемся: «Что ещё за сольник Бэтмена и куда делся Бен Аффлек?».

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Эпоха Бэтффлека

После «назначения» Бена Аффлека на роль Брюса Уэйна (Бэтмена) актёру сразу начали пророчить сольный фильм. Интерес к его созданию подогревала и недавняя (2013 год) премьера «Человека из стали», в котором Генри Кавилл уже успел показать себя с наиболее выгодной стороны. Ожидалось, что работу над кинокомиксом начнут сразу после выхода «Бэтмен против Супермена: на Заре справедливости», когда зрители уже привыкнут к Аффлеку в роли тёмного рыцаря Готэма.

Несмотря на множество нюансов и расхожих мнений относительно «Бэтмена против Супермена», Аффлек (которого позже повально начнут называть «Бэтффлек») понравился зрителям в роли Брюса Уэйна, что дало «зелёный свет» разработке сольника. Более того, актёр вызвался стать сценаристом и режиссёром предстоящей картины — глубоко погрузившись в первоисточник, он хотел рассказать ту историю популярного супергероя, «которую заслуживает этот город».

Бен Аффлек Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Реж. Зак Снайдер. 2016. США

К премьере «Бэтмена против Супермена» (2016 год) у Аффлека уже был готовый сценарий сольного фильма, который находился на рассмотрении у DC. К роли бессменного дворецкого героя Альфреда Пенниуорта должен был вернуться Джереми Айронс, а Джо Манганьелло был заявлен на роль Дефстроука — самого опасного в мире наёмника и одного из наиболее популярных противников Бэтмена. К слову, Манганьелло позже всё-таки появился в этом образе — в сцене после титров «Лиги справедливости», чем очень обрадовал фанатов киновселенной DC.

И в тот момент, когда множество заведомо успешных кусочков начали складываться в единый паззл, разработка картины пошла на спад. Всё началось с того, что Бен Аффлек отказался от роли режиссёра в сольнике Бэтмена. По его словам, эта должность отнимала бы слишком много времени и сил, а актёру хотелось сконцентрироваться на образе персонажа и максимально эффектном воплощении его на экране. При этом Бэтффлек оставался сценаристом и продюсером кинокомикса.

Несмотря на то, что Аффлек «оставил руль», у студий всё ещё были наполеоновские планы относительно предстоящего фильма. Как минимум он должен был стать одной из самых успешных картин «расширенной вселенной DC», а как максимум — положить начало ряду сольных проектов о соратниках Бэтмена: Найтвинге, Бэтгёрл, Робине и др.

Искать нового режиссёра не пришлось слишком долго. В феврале 2017 года (спустя примерно месяц после «отставки» Аффлека») его пост занял Мэтт Ривз, наиболее известный по последним картинам серии «Планета обезьян» и фантастическому боевику «Монстро». Как в момент назначения заявлял сам Ривз, он является большим фанатом Бэтмена с самого раннего детства и давно мечтал о подходящей возможности перенести любимого героя на большой экран.

Мэтт Ривз Gage Skidmore

Новый режиссёр — новые правила. У Мэтта Ривза было свое видение фильма: он хотел рассказать мрачную детективную историю, хорошо раскрывающую интеллект Бэтмена, а не только его боевые навыки. Таким образом, сценарий Аффлека пришлось переписывать под нужды нового «капитана». К слову, Бэтффлек оказался не против — после провала «Лиги справедливости» стало заметно, что актёр явно охладел к роли.

Готэму нужен новый герой

Некоторое время детали производства картины хранились в тайне, а новые подробности не появлялись — только не самые обнадёживающие слухи. И лишь в начале 2019 года Бен Аффлек сделал официальное заявление: актёр решил уйти с поста Бэтмена. По мнению Аффлека, «у него не получилось» сделать ту историю, о которой он мечтал. Тем не менее бывший Брюс Уэйн отметил профессионализм Мэтта Ривза и заверил зрителей, что «сольнику быть», и что в его качестве не стоит сомневаться. Как оказалось позже, в уходе Бэттфлека виновато не только его «творческое перегорание», но и сильная алкогольная зависимость, появившаяся из-за разрыва с Дженнифер Гарнер.

Новый исполнитель роли тёмного рыцаря нашёлся довольно быстро. Теперь Мэтт Ривз хотел сделать историю о молодом Бэтмене и его первых геройских подвигах. А значит, нужен был молодой, перспективный актёр, уже зарекомендовавший себя в нескольких серьёзных проектах. Неожиданно для всех фанатов, главными претендентами на роль стали британские актёры Николас Холт («Люди Икс», «Молокососы», «Безумный Макс: Дорога ярости») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Маяк», «Гарри Поттер») — последний и стал новым Бэтменом.

Как стало известно позднее, Паттинсон давно мечтал об этой роли и часто настаивал на личной встрече с Мэттом Ривзом, чтобы доказать свою «профпригодность». Режиссёр был не против — актёр не только идеально соответствовал заявленному типажу, но и хорошо зарекомендовал себя в качестве серьёзного драматического актёра, который давно перерос «ту самую роль из «Сумерек».

Герои и злодеи

Вслед за Паттинсоном к фильму начали присоединяться другие молодые (и не только) и талантливые актёры. Роль Селины Кайл (Женщины-кошки) в предстоящем кинокомиксе исполнит певица и модель Зои Кравиц («Дивергент», «Фантастические твари», «Безумный Макс: Дорога ярости»), комиссаром полицейского участка Готэма Джеймсом Гордоном станет Джеффри Райт — звезда «Мира Дикого Запада», а роль дворецкого Альфреда досталась популярному актёру и режиссёру Энди Серкису («Властелин колец», «Чёрная пантера», «Кинг-конг»).

Зои Кравиц Mingle Media TV

На роли злодеев уже утверждены Колин Фаррелл («Джентельмены», «Фантастические твари», «Настоящий детектив») и Пол Дано («12 лет рабства», «Война и мир», «Маленькая мисс Счастье»). Первому досталась роль Освальда Кобблпота (Пингвина), а второму — Эдварда Нигмы (Загадочника). По словам анонимного источника из Warner Bros., Мэтт Ривз также рассматривает Джонни Деппа на роль Джокера в своём фильме. Однако официально подтверждения этой информации пока не было.

Старый герой — новые гаджеты

Съёмки «Бэтмена» стартовали в Лондоне зимой 2020 года. Спустя всего несколько дней после начала съёмочного процесса в сети стали появляться первые кадры из предстоящего фильма. На них уже сейчас можно увидеть новый костюм героя (в нём «засветились» как сам Паттинсон, так и его дублёр), мотоцикл и знаменитый бэтмобиль.

https://twitter.com/Variety/status/1231043430597324800

Как отмечают некоторые издания и критики, костюм Бэтмена и его автомобиль выглядят так, как будто Брюс Уэйн лично занимался их созданием — вероятно в новом фильме мы действительно увидим совсем молодого героя, ещё только делающего первые шаги на пути становления тёмным рыцарем. Кевин Смит же назвал бэтмобиль Паттинсона «правдоподобным» и заявил, что его вполне может создать «кто-то, кто не является миллиардером». Возможно, таким образом режиссёр и «самый известный гик Голливуда» намекает на то, что по сюжету фильма Брюс Уэйн лишится своего огромного состояния и попробует бороться с преступностью «собственными силами».

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1235261421425958912

О том, как будут выглядеть другие актёры в своих новых образах, пока нет никакой информации.

Новая эра DC?

Нельзя с уверенностью сказать, что новый фильм о Бэтмене заведомо обречён на успех — уж слишком много разных нюансов нужно учитывать при создании современного кинокомикса. Тем не менее у картины уже сейчас есть множество потенциальных достоинств: талантливые актёры, инициативный режиссёр и новое амплуа для уже известного всем супергероя. И, несмотря на кассовый успех «Шазама», «Аквамена» и «Чудо-женщины», киновселенной DC всё ещё нужен толчок в правильном направлении. Остаётся лишь надеяться, что у «Бэтмена» Метта Ривза хватит энергии, чтобы задать этот импульс.

Примерной датой премьеры всё ещё значится 25 июня 2020 года. Насколько сильно коронавирус подкосит всеми любимого мстителя в чёрном плаще и «сдвинет» это число — станет известно совсем скоро.

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