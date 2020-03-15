Суздаль, Владимирская область, , 03:57 — REGNUM Питчинг анимационных проектов, осуществленный организаторами Открытого российского фестиваля анимационного кино совместно с киностудией «Союзмультфильм» состоялся 14 марта в рамках фестиваля в Суздале.

На питчинге. Зал полон Марина Александрова © ИА REGNUM

На питчинге. Зал полон Марина Александрова © ИА REGNUM

В состав жюри вошли директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев, руководитель творческой мастерской, лауреат международных фестивалей Игорь Ковалев, генеральный продюсер Юлия Осетинская, президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов, шеф-редактор Сергей Капков, креативный продюсер Алена Оятьева и редактор Мария Савиных.

Александр Герасимов открывает смотр Марина Александрова © ИА REGNUM

Из 186 присланных заявок эксперты отобрали всего восемь — четыре сериальных проекта и четыре идеи для короткометражной авторской анимации.

На победу претендовали сериал о космических зверюшках-супергероях «Крутиксы», история о мальчике, которого воспитывает слишком заботливая бабушка-робот («Петя и Кибербабушка»), сказка о волшебном городе, в котором все дети могут превращаться в зверей («Полли, маленький медведь»).

«Крутиксы», кадр из презентации Марина Александрова © ИА REGNUM

«Полли, маленький медведь» Марина Александрова © ИА REGNUM

«Петя и Кибербабушка» Марина Александрова © ИА REGNUM

Но жюри выбрало сериал о щенке-сыщике «Детектив Нюх», созданный режиссером Мариной Зариповой, сценаристом Натальей Зуевой и художником Ольгой Семеновой. Нюх живет в мире, населенном антропоморфными животными, и расследует три вида преступлений — преступления, которых на самом деле не было, проступки, ненаказуемые по закону и настоящий серьезный криминал. Находить и распутывать дела Нюху помогает его выдающийся нос, а также шустрая мышка Лили, которая заменяет ему доктора Ватсона, и друзья — спортивная кошка Катя, изящная фламинго Клара, умный, но застенчивый слоник Лео и аккуратный черепашонок Бронислав. Сериал предназначен для детей 6−8 лет.

«Детектив Нюх» Марина Александрова © ИА REGNUM

Наталья Зуева представляет сериал «Детектив Нюх» Марина Александрова © ИА REGNUM

Среди короткометражных проектов были две студенческие работы — фильм «Ветер» о неудачливом конструкторе воздушных змеев и сатирическая сказка о коррупции «Морожены волки», а также основанная на реальных событиях притча о безволосой девочке, ее заботливой маме и необходимости обретения своего пути — «Мамины волосы».

Победителем стал детально разработанный и блестяще представленный сценаристом и режиссером Светланой Нагаевой проект «Мечта Валентины». В этой сказке о букашках затронуты такие важные темы, как безусловное принятие взрослыми ребенка, принятие себя и способность жить и радоваться жизни, даже если твоя главная мечта «обнулилась». Героиня будущего мультфильма — юная гусеница Валентина, которую ее приемные родители-бабочки взяли из детского дома. Гусеничка мечтает стать крылатой и даже долететь до Луны, но ее ждет не очень-то приятный сюрприз — она вырастает вовсе не в бабочку, а в бескрылую жужелицу. Но поддержка близких творит чудеса, и утешившаяся Валентина открывает булочную, где продается лучшая в городе выпечка.

Светлана Нагаева представляет «Мечту Валентины»

«Мечта Валентины» Марина Александрова © ИА REGNUM

У самой Светланы Нагаевой четверо детей, причем, двое из них приемные, а потому ей есть, что сказать и детям, и их родителям. На представление своего проекта Светлана пришла с крыльями бабочки за спиной, а ее так же наряженные ассистентки вручили членам жюри красиво распечатанные экземпляры сценария.

«Мы искали действительно необычные, актуальные проекты, при этом важную роль сыграло и то, как авторы представляли свои фильмы, раскрывали их потенциал буквально за несколько минут благодаря продуманным презентациям, — подвел итоги питчинга Борис Машковцев. — Проекты-победители в этом смысле были наиболее убедительны, и теперь вместе с авторами будет работать наша продюсерская команда. Возможно, нам удастся вырастить из них будущих призеров фестивалей и хиты телеэфира».

Борис Машковцев и Алена Сычёва награждают автора сериала-победителя Марина Александрова © ИА REGNUM

Диплом за лучший короткометражный проект Марина Александрова © ИА REGNUM

И это не просто слова. Фильм одной из победительниц смотра 2018 года Натальи Мирзоян «Привет, Бабульник!» вошел в конкурсную программу фестиваля и имеет хорошие шансы на победу.

Напомним, 25-й Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта. 15 марта на торжественной церемонии закрытия будут названы обладатели призов фестиваля.