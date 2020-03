Лос-Анджелес, США, , 01:51 — REGNUM Известный режиссёр Джеймс Ганн опубликовал в сети подборку фильмов, которые он рекомендует смотреть всем, кто добровольно отправил себя на карантин из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Он разместил соответствующую публикацию 14 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1238554115740844032

В список Ганна вошли такие картины, как «Боб и Кэрол, Тед и Элис» (1969), «Злодейка» (2017), Pretty Poison (1968), «Странники» (1979) и «Мать» (2009). Режиссёр также посоветовал любителям кино обратить внимание на ленты «Съёмки без тормозов» (2017), «Плохой лейтенант» (2009), «Жёлтое море» (2010), Hail the Conquering Hero (1944) и Duck You Sucker (A Fistful of Dynamite) (1971).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Disney теряет около $350 тыс. из-за приостановок съёмок фильмов, причиной которых стала вспышка коронавируса. Компания уже приостановила производство таких картин, как «Русалочка», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Один дома», «Питер Пэн и Венди» и других.

Читайте ранее в этом сюжете: Disney и Marvel теряют $350 тыс. в день из-за приостановки съёмок фильмов