Лос-Анджелес, США, , 01:31 — REGNUM Поклонники фильмов Marvel увидели в трейлере кинокомикса «Чёрная вдова» намёк на возвращение известных злодеев киновселенной. Публикацию об этом разместил 14 марта на своей Twitter-странице Чарльза Мерфи (Charles Murphy).

https://twitter.com/_CharlesMurphy/status/1238563510638071808

На одном из кадров ролика он заметил надпись AIM, которая является сокращённым названием организации Advanced Idea Mechanics. На сайте Marvel она описывается как «организация блестящих ученых и их наемников, посвятивших себя захвату власти и свержению всего правительства техническими средствами».

Согласно описанию мира комиксов Marvel, AIM была создана во время Второй мировой войны в качестве научного подразделения военой организации «Гидра». После того, как Ник Фьюри из «Щ.И.Т.» объявил AIM подрывной организацией, она начала вести подпольную деятельность.

Финальный трейлер «Чёрной вдовы» был опубликован 9 марта на YouTube-канале «MARVEL Россия». Ранее инсайдеры сообщили, что студия Marvel подумывает о переносе премьеры «Чёрной Вдовы» из-за эпидемии коронавируса.

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