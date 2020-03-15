Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Один из наиболее влиятельных представителей андеграундной культуры XX века, британский музыкант и художник Дженезис Пи-Орридж скончался в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в социальных сетях соучредитель Dais Records Райан Мартин со ссылкой на членов семьи музыканта.

Как сообщается, Пи-Орридж умер утром в субботу, 14 марта. Известно, что в течение длительного времени он боролся с лейкемией.

Дженезис Пи-Орридж (настоящее имя Нил Эндрю Мэгсон) родился 22 февраля 1950 года в Манчестере. В конце 60-х годов вместе с Кози Фанни Тутти основал перформанс-группу C.O.U.M. Transmissions, которая затем была преобразована в музыкальный коллектив Throbbing Gristle, положивший основу музыкальному стилю «индастриал».

В 1981 году Пи-Орридж объявил о роспуске группы с заявлением о том, что индустриальная эпоха кончилась, и в том же году создал новый коллектив под названием Psychic TV, в рамках которого им впервые было предложено название стиля «эйсид-хаус».

На протяжении карьеры Пи-Орридж сотрудничал со многими значительными представителями контркультуры своего времени, среди которых — писатель Уильям Берроуз, психолог и пропагандист ЛСД Тимоти Лири и другие.

В последние два десятилетия Пи-Орридж неоднократно посещал Москву и Санкт-Петербург с концертами в рамках проекта Psychic TV. Последний из них состоялся осенью 2016 года.