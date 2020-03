Лос-Анджелес, США, , 00:45 — REGNUM Кинокомпания Disney из-за приостановки производства своих фильмов ежедневно теряет около $350 тыс. Об этом 14 марта сообщили журнал The Hollywood Reporter и портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что ранее другие источники сообщили: приостановка съёмок кинокомиксов Marvel может обойтись студии в $300 тыс. ежедневно.

После того, как режиссёр фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Дестин Дэниел Креттон ушел в карантин из-за подозрения на коронавирус, находящейся в Австралии части команды проекта было сказано «держаться подальше» от съёмочной площадки.

При этом членам группы продолжают выплачивать зарплату, поскольку компании нужно, чтобы они продолжали оставаться в стране и смогли вернуться к производству фильма сразу же после того, как будет дано разрешение на продолжение съёмочного процесса.

