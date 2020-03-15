Суздаль, Владимирская область, 15 марта 2020, 00:34 — REGNUM Шорт-лист номинантов национальной анимационной премии «Икар» был оглашен 14 марта в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Список зачитал художественный руководитель премии, шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
На победу в основной категории «Фильм», в которой состязаются короткометражные авторские ленты, претендуют пять фильмов:
«Дочь» (FAMU and MAURfilm, режиссер, сценарист, художник-постановщик Дарья Кощеева, продюсеры: Зузана Рохачова, Мартин Вандас, 2019);
«Мой знакомый медведь» (студия «А-фильм», режиссер и художник Екатерина Соколова, автор сценария Владимир Геллер, продюсер Валентина Хижнякова, 2018).
«Он не может жить без космоса» (студия анимационного кино «Мельница», автор сценария и режиссер Константин Бронзит, художники-постановщики Роман Соколов и Константин Бронзит, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, 2019);
«Привет, Бабульник!» (киностудия «Союзмультфильм», Благотворительный фонд поддержки анимации, автор сценария и режиссер Наталья Мирзоян, художник-постановщик Алиса Юфа, продюсер Борис Машковцев, 2019);
«Узы» (студия «Пчела», CINE-LITTE productuions, режиссер, автор сценария, художник-постановщик Дина Великовская, продюсеры Владимир Гассиев, Лилия Шнайдер, Флориан Гролиг, 2019);
За звание лучшего полнометражного мультфильма, побывавшего в прокате, поборются:
«Иван-царевич и серый волк 4» (студия анимационного кино «Мельница», Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, режиссеры Константин Феоктистов, Дарина Шмидт);
«Урфин Джюс возвращается» (студия анимационного кино «Мельница», Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Александр Боярский, режиссер Федор Дмитриев);
«Волки и овцы: ход свиньей» (Wizart animation, Кинокомпания СТВ, продюсеры Сергей Сельянов, Юрий Москвин, Владимир Николаев, режиссеры Владимир Николаев, Михаил Бабенко).
Награды мультсериалам будут традиционно присуждены в двух номинациях: «Стартап» для новых сериалов и «Эпизод» для сериалов, насчитывающих уже не один сезон.
Награду среди проектов-стартапов может получить один из пяти сериалов:
«Волк наоборот» (эпизод «Клов», авторы идеи Евгений Поташник, Ирина Эльшанская, режиссер Ирина Эльшанская, продюсер Евгений Поташник, Diversity studio, 2019);
«Зебра в клеточку» (эпизод «Сезон дождей», автор идеи Любаша, режиссер Алина Золотарева, продюсеры Борис Машковцев, Лика Бланк, Юлия Осетинская, Киностудия «Союзмультфильм», 2019).
«Ограбление по-зверски» (эпизод «Пушкинский музей», автор идеи и продюсер Ирина Марголина, режиссер Борис Коршунов, студия «М.И.Р.», 2019);
«Спойлы» (эпизод «Как подружиться со своей неудачей», автор идеи Мария Терещенко, режиссер Леонид Шмельков, продюсеры Илья Попов, Иван Поляков, «Фонд Девелопмента Рики», 2019);
«Хомячок Фрош» (эпизод «Друзья в поисках клада», режиссер Ян Сысоев, Киностудия «Союзмультфильм», 2019);
В номинации «Эпизод» тоже пять фильмов:
«Дело о нечаянном проклятии» (сериал «Приключения Пети и Волка», режиссер Алексей Лебедев, продюсеры Алексей Лебедев, Борис Машковцев, Лика Бланк, киностудия «Союзмультфильм», 2019);
«Кино с бананами» (сериал «Везуха!», режиссер Дмитрий Иванов, продюсер Арсен Готлиб, студия «Метроном фильм», 2019).
«Ловушка для страха» (сериал «Фееринки», режиссер Марина Нефедова, продюсер Дмитрий Ловейко, Studio Agama Film, Lizard animation corp, 2019);
«Навигация по сердцу» (сериал «Пиратская школа», режиссер Джангир Сулейманов, продюсеры Алексей Лебедев, Борис Машковцев, Лика Бланк, киностудия «Союзмультфильм», 2019);
«Я остаюсь» (сериал «Оранжевая корова», режиссер Савва Голубков, продюсеры Алена Оятьева, Борис Машковцев, киностудия «Союзмультфильм», 2019);
Для категории «Режиссер» жюри отобрало пятерых номинантов, их список почти совпадает со списком номинаций на лучший фильм:
Дарья Кащеева («Дочь»);
Дина Великовская («Узы»);
Елизавета Скворцова («Уточка и кенгуру»).
Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»);
Наталья Мирзоян («Привет, Бабульник!»);
Премию за лучший сценарий могут получить:
Александр Васильев («Здравствуйте, родные»).
Алексей Лебедев (сериал «Приключения Пети и Волка»);
Константин Бронзит («Он не может жить без космоса»);
Наталья Мирзоян («Привет, Бабульник!»);
Сергей Капков («7 козлят»);
Не забыты и другие кинематографические специальности.
Номинация «Художник»:
Алиса Юфа («Привет, Бабульник!»);
Дина Великовская («Узы»);
Варя Яковлева («Анна»);
Марина Карпова («7 козлят»);
Екатерина Соколова («Мой знакомый медведь»).
Номинация «Звукорежиссер»:
Надежда Шестакова («Мой знакомый медведь»);
Владимир Голоунин («Он не может жить без космоса»);
Артем Фадеев («Узы»).
Номинация «Композитор»:
Алексей Смирнов («Теплая звезда»).
Андрей Фига («Привет, Бабульник!»);
Максим Дунаевский (сериал «Зебра в клеточку»);
Марк Скворцов («Уточка и кенгуру»);
Номинация «Актер»:
Виктор Сухоруков («Бестелесная команда»);
Татьяна Пилецкая, Лилиан Малкина («Привет, Бабульник!»);
Александр Котт («Уточка и кенгуру»).
Номинация «Аниматор»:
Надежда Федотова («Узы»);
Дарья Кащеева («Дочь»);
Анна Кузина («Теплая звезда»):
Диляра Сильницкая, Полина Фёдорова («Свинг»).
«Икар» — единственная из кинопремий, в которой награждаются не только создатели мультфильмов, но и мультипликационные персонажи. На сей раз, как заметил Сергей Капков, состав подобрался весьма интересный:
Уточка («Уточка и кенгуру»);
Волк («7 козлят»);
Волк (сериал «Приключения Пети и Волка»);
Волк (сериал «Волк наоборот»).
Не обойден вниманием и такой жанр как прикладная анимация. На награду в категории «Дело» претендуют:
Клип «Bathwell in Clerkentime» (режиссер Алексей Будовский, Figli-migli productions, 2019);
Клип «Дичь» (Petrick Animation Studio, режиссер Руслана Мирзаалиева, 2019);
Клип «Очки» (в рамках проекта «Мультипелки», Продюсерская компания «Аэроплан», режиссер Константин Голубков, 2019);
Ролик «С точки зрения музея» (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, режиссер Платон Инфанте, 2018);
Фильм «Шумная мелодия» (студия «Светлые истории», режиссеры Максим Куликов, Павел Погудин, Вадим Иванов, Ирина Борисенко, Иван Вторых, 2019).
Кроме номинантов, названы и первые лауреаты премии «Икар». На торжественной церемонии в почетной номинации «Мастер» награда будет вручена Леониду Носыреву, заслуженному деятелю искусств России, режиссеру мультфильмов «Антошка», «Два веселых гуся», «Вершки и корешки», «Комаров», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и других.
Продюсером года будет назван Артем Васильев — один из создателей сериала «Три кота», известного в 170 странах мира.
Напомним, премия «Икар» вручается с 2014 года, ее основателем является Сергей Капков. По традиции, торжественная церемония награждения победителей проходит в Москве 8 апреля — этот день считается Днем анимации. Каждый раз сцена, на которой проходит награждение, оформляется в стиле одного из известных отечественных мультфильмов, в этом году оформление будет основано на фильме Андрея Хржановского «Дом, который построил Джек». Награждение пройдет в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, призом для победителей станет стеклянная фигурка Икара с крыльями в виде кинопленки, созданная на основе героя мультфильма Фёдора Хитрука «Икар и мудрецы».