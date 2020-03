Лос-Анджелес, США, , 00:30 — REGNUM Звезда киномюзикла «Кошки» Джуди Денч в эфире радиопередачи BBC Radio 4 призналась, что она так и не посмотрела картину. Об этом 14 марта сообщил портал We Got This Covered.

При это актриса дала понять, что она не только не смотрела фильм, но даже ничего не знает о реакции на него в сети.

«Нет, я его (фильм — ИА REGNUM) не смотрела. Я ничего не читала про реакцию на него и при этом я его не видела, я лишь видела свои кадры», — сказала Денч.

В основу фильма «Кошки» лёг известный одноимённый мюзикл британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера, снял его режиссёр Том Хупер. Премьера картины состоялась 16 декабря 2019 года. Позже британский актёр и телеведущийДжеймс Корден признался, что он не смотрел фильм, однако «слышал, что он ужасен».

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр мюзикла «Кошки»: я не видел фильм, но слышал, что он «ужасный»