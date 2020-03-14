Первоуральск, Свердловская область, 14 марта 2020, 20:42 — REGNUM В Свердловской области прошёл фестиваль световых инсталляций «Не темно». Как сообщили организаторы мероприятия корреспонденту ИА REGNUM, мероприятия прошли в информационно-культурном центре Первоуральска по улице Ленина, 18 «б» и на прилегающей к нему территории.
На фестивале присутствовали порядка 3,5 тыс. зрителей. Свои световые инсталляции (13 объектов), которые зажглись в вечернее время с 19:00 до 22:00 по местному времени, представили художники из Первоуральска и Екатеринбурга.
Отметим, что фестиваль проводится в рамках проекта «Визуальная экология «новых» территорий», который получил президентский грант в размере четырёх миллионов рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, В Свердловской области предыдущий фестиваль световых инсталляций «Не темно» прошёл в Екатеринбурге в конце прошлого года. Акция состоялась в вечернее время 21 и 22 декабря и имела международный статус. Среди представленных инсталляций были работы иностранных художников-дизайнеров.
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