Первоуральск, Свердловская область, , 20:42 — REGNUM В Свердловской области прошёл фестиваль световых инсталляций «Не темно». Как сообщили организаторы мероприятия корреспонденту ИА REGNUM, мероприятия прошли в информационно-культурном центре Первоуральска по улице Ленина, 18 «б» и на прилегающей к нему территории.

На фестивале присутствовали порядка 3,5 тыс. зрителей. Свои световые инсталляции (13 объектов), которые зажглись в вечернее время с 19:00 до 22:00 по местному времени, представили художники из Первоуральска и Екатеринбурга.

«Команда проекта развивает взаимодействие между местными жителями, художниками, властями и представителями бизнеса, чтобы вдохнуть новую жизнь в городские окраины, депрессивные пространства новостроек и спальных районов, в небольшие нестоличные города. В рамках проекта проходят фестивали, публичные лекции и образовательные программы, выставки объектов современного искусства и конференции», — сообщили организаторы.

Отметим, что фестиваль проводится в рамках проекта «Визуальная экология «новых» территорий», который получил президентский грант в размере четырёх миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, В Свердловской области предыдущий фестиваль световых инсталляций «Не темно» прошёл в Екатеринбурге в конце прошлого года. Акция состоялась в вечернее время 21 и 22 декабря и имела международный статус. Среди представленных инсталляций были работы иностранных художников-дизайнеров.

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