Нью-Йорк, США, , 14:30 — REGNUM Шоураннер сериала «Хранители» Дэймон Линделоф хочет заняться новым проектом для Marvel Studios. Об этом 14 марта сообщает портал ComicBook.

Линделоф хотел бы попробовать создать «экспериментальный сериал» по вселенной Marvel. Также, существует вероятность, что в будущем режиссёр начнёт работу над франшизой «Звёздные войны».

Напомним, Дэймон Линделоф наиболее известен как один из авторов популярного телесериала «Остаться в живых». В 2019 году он выступил сценаристом и исполнительным продюсером «Хранителей» — сериала, основанного на комиксах Алана Мура.

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