Токио, , 14:16 — REGNUM Перезапуск аниме-сериала Digimon Adventure стартует в Японии 5 апреля 2020 года. Об этом 14 марта сообщает портал ComicBook.

https://twitter.com/JP_Excelsior/status/1238301048856555520

Шоу заново расскажет уже знакомую историю о восьми детях, попавших в загадочный цифровой мир. Там они встретят фантастических существ Дигимонов, которые умеют эволюционировать и использовать различные боевые способности.

Оригинальный сериал Digimon Adventure начал выходить в 1999 году. Шоу состояло из 54 эпизодов.

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