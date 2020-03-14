Сургут, Югра, , 13:24 — REGNUM Жители Сургута (ХМАО) просят признать мозаичное панно, которое украшает фасад местного аэропорта, объектом культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в молодёжной палате при городской думе, который выступил с инициативой.

Сургутский аэровокзал Www.airport-surgut.ru

«Сургутская Мадонна с младенцем в иллюминаторе» — знаменитая мозаика, панно, напоминающее икону, появилось в 1981 году. Конструкцию весом примерно в 2,5 тонны доставляли из Москвы по частям, спецбортом. Автор панно — советский художник-монументалист Леонид Полищук.

В 2004 году при реконструкции здания аэровокзала в Сургуте мозаику было решено демонтировать. Сургутяне встали на защиту своей Мадонны, сейчас они предлагают присвоить ей статус памятника, чтобы впредь не возникали мысли о её демонтаже.

На сегодняшний день «Сургутская Мадонна» признана одним из символов города. И жители экономической столицы Югры уверены, что их символ должен находиться под защитой государства путём внесения в реестр объектов культурного наследия.