Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Компания Disney отменила производство своих предстоящих фильмов из-за угрозы коронавируса. В списке «замороженных» картин — ремейк «Русалочки», сообщило издание The Hollywood Reporter 13 марта.

Disney также приостановила создание таких фильмов как: «Питер Пен и Венди», «Дорогая, я уменьшил детей», «Один дома», «Последний поединок» и «Кошмарная аллея». Пока неизвестно, когда компания возобновит съёмки.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Disney решила сделать «сюрприз» своим зрителям и выпустить «Холодное сердце 2» на сервисе Disney+ на три месяца раньше запланированного срока. Премьера картины состоится 15 марта 2020 года.

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