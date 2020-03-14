Красноярск, , 11:27 — REGNUM В Красноярске в 22:00 14 марта стартует акция «Театральная ночь», в которой участвуют четыре красноярских театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 22:00 для зрителей откроются Театр оперы и балета, Театр драмы имени Пушкина, Театр юного зрителя и Музыкальный театр.

В каждом театре, помимо подготовленной к ночному празднику искусства театральной постановки, зрители смогут погрузиться в атмосферу тематической вечеринки, которая может оказаться для них сюрпризом.

Например, в Театре драмы до полуночи будут пытаться с помощью мистического обряда поговорить с духом Гоголя. В музыкальном — окунут гостей в волнующую атмосферу американских 20-х годов прошлого века, с её джазом и пленительными певицами. ТЮЗ погрузит зрителей в суровые 90-е. А в Театре оперы и балета, который расположен на Театральной площади в самом центре Красноярска, вообще приглашают зрителей в театр «которого не существует».

Билеты на «Театральную ночь» стоят предельно недорого — от 150 до 200 рублей — но озаботиться их покупкой следует заранее.

С 23:00 до 01:00 между театрами — участниками ночи будут курсировать автобусы, проезд на которых будет бесплатным, по предъявлению театрального билета.