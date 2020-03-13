Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Руководство Эрмитажа пока не планирует закрывать музей из-за распространения нового вида коронавируса, однако отмечает снижение числа посетителей с начала года. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Эрмитажа.

Несмотря на то, что правительством города только в пятницу было принято решение о введение ограничительных мер в городе, в музее о безопасности и благополучии как сотрудников, так и посетителей руководство позаботилось ещё в начале февраля. Специально для этого в учреждении была создана рабочая группа и план кризисного управления с расчетом возможных вариантов работы музея в случае ухудшения ситуации.

«Эрмитаж не планирует в ближайшее время проводить культурно-массовых мероприятий с численностью участников более 1000 человек. Посещаемость музейного комплекса регулируется Службой музейной безопасности и техническими средствами, которые препятствуют массовому скоплению посетителей», — отмечают в музее.

Кроме того, музей не планирует отходить от установленного планом срока открытия выставок, однако привычных презентаций и торжественных мероприятий по этим случая проводиться не будет.

Также в музее отменены все зарубежные поездки сотрудников, а те кто был за границей, в обязательном порядке самоизолированы и работают удалённо.

«Собрания и совещания проводятся дистанционно. Все сотрудники, чья работа связана с общением с посетителями, обеспечены защитными масками», — отмечают в культурном учреждении.

Помимо этого, в Эрмитаже усилена и без того тщательная уборка музея, ужесточен режим дезинфекции входных зон, общедоступных переходов, лестниц, лифтовых кабин, помещений общественного питания, санузлов и других помещений.

«До поступления рекомендаций Роспотребнадзора мероприятия по дезинфекции проводились с интервалом 3−4 часа, в настоящий момент соблюдается периодичность в каждые два часа. Особо тщательный контроль ведётся за проведением дезинфекции в торговых точках и местах общественного питания для сотрудников и посетителей», — отметили в Эрмитаже.

Несмотря на такие условия, музей не закрывается, однако сравнительный анализ данных о посещаемости Государственного Эрмитажа за период со второго января по двенадцатое марта 2020 года и аналогичного периода в 2019 году показал, что общее количество посетителей в этом году сократилось на 8,9%.

«Посетителей, купивших билет по специальному предложению для граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, стало меньше на 5%, а количество посетителей по бесплатным билетам снизилось на 5,6%. Это свидетельствует о том, что дети, учащиеся и студенты, а также российские пенсионеры остаются одними из главных социальных групп музейной аудитории. В Эрмитаже состав посетителей по странам не фиксируется», — отметили в учреждении.

Также в Эрмитаже уточнили, что их сотрудники находятся в постоянном контакте с коллегами в музеях мира и обменивается с ними информацией и опытом, несмотря на то, что музеи в большинстве стран Европы и США закрываются.