Сеул, , 20:19 — REGNUM Сегодня, 13 марта, на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Королевство». Об этом сообщается на официальной странице шоу в сервисе.

Зрителям уже доступны все шесть эпизодов второго сезона. По сюжету, принц Ли Чанг продолжает борьбу за престол в Корее, охваченной эпидемией зомби-вируса.

Напомним, «Королевство» — это сериал, рассказывающий о зомби-апокалипсисе в средневековой Корее. Премьера первого сезона на Netflix состоялась в январе 2019 года.

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