Париж, , 19:12 — REGNUM Парижский Лувр закрывается из-за эпидемии коронавируса во Франции. Об этом сегодня, 13 марта. сообщает пресс-служба музея.

Напомним, что коронавирус во Франции распространяется бесконтрольно — власти не могут сдержать эпидемию.

Накануне президент Франции Эммануль Макрон обратился к нации, сказав, что эпидемия в Пятой Республике только начинается. Макрон призвал сограждан проявить заботу о ближних, особенно о старшем поколении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число зараженных коронавирусом во Франции приблизилось к 3 тысячам человек.