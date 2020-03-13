Астрахань, , 18:29 — REGNUM В Астрахани в городском музее культуры откроется выставка, посвящённая уроженке региона, народной артистке РСФСР Надежде Бабкиной. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Выставка «Душа русской песни» откроется 19 марта, в день рождения певицы. В экспозиции будет раскрыта тема начала творческого пути певицы, её студенческих годах в Астрахани и первых успехах. Там будут представлены копии документов из архива Астраханского музыкального колледжа (училища) им. М. П. Мусоргского, личное дело отца певицы из Государственного архива Астраханской области, фотографии из фондов музея-заповедника, газетные статьи и журналы, посвящённые артистке.

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в Черном Яру Астраханской области. В десятом классе победила на Всероссийском конкурсе молодёжи в жанре русской народной песни. В 1967 году начала учёбу в Астраханском музыкальном училище, после окончания поступила в Институт имени Гнесиных на дирижёрско-хоровой факультет и сформировала в 1974 году свой вокальный ансамбль «Русская песня».