Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM В аниме «Ведьмак: Кошмар волка» появятся персонажи из сериала Netflix. Об этом 12 марта сообщил портал ComicBook.

Однако, по словам сценариста шоу Бо ДеМайо, Геральт точно не появится в «Кошмаре волка». Он также отметил, что предстоящее аниме будет во многом опираться на оригинальный книжный цикл Анджея Сапковского.

Напомним, премьера аниме «Ведьмак: Кошмар волка» состоится на Netflix в 2020 году. Шоу расскажет историю молодого Весемира — наставника Геральта из Ривии.

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