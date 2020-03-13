Остров Кижи, , 17:46 — REGNUM На острове Кижи завершена реставрация церкви Преображения Господня. Памятник является доминантой Кижского погоста, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы уже завершили реставрацию. Церковь Преображения Господня отреставрирована. Готовимся ее открывать этим летом. Надеемся, что с 1 июня 2020 года церковь примет своих первых посетителей. На 1 июня назначено официальное открытие. В церкви уже установлен иконостас — самый крупный в мире и очень красивый, 105 икон», — цитирует ТАСС заместителя директора музея-заповедника «Кижи» Ольгу Жаринову.

В настоящее время идут завершающие работы по интерьеру, туристы смогут посетить храм после того, как сойдет снег.

Добавим, что результаты реставрационных работ встретили критику некоторых экспертов. Вопросы у специалистов, в частности, вызвало новое крыльцо, которое ранее не встречалось ни на фотографиях, ни в документах.

Справка:

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» — является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом. Его основу составляет ансамбль Кижского погоста, который входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.