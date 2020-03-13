Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Фанаты «Симпсонов» считают, что их любимое шоу предсказало положительный результат Тома Хэнкса на коронавирус. Об этом 13 марта сообщает портал ComicBook.

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Том Хэнкс появлялся в одной из сцен полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино», где он говорил: «Это Том Хэнкс, и если вы встретите меня лично — пожалуйста, оставьте меня в покое». Фанаты шоу считают, что таким образом создатели «Симпсонов» предсказали события последних дней и вынужденную изоляцию актёра из-за положительного результата на коронавирус.

Напомним, мультсериал «Симпсоны» также является популярным интернет-мемом — по мнению многих пользователей, авторы шоу заранее предсказали многие значимые мировые события. В сериале «Южный Парк» даже есть отдельная серия под названием «Это уже было в Симпсонах».

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