Калуга, , 18:10 — REGNUM Премьера картины «Резиновая квартира» и общественная дискуссия на тему «Как выжить в России беженцу без регистрации?» состоятся в Обнинске Калужской области 13 марта, в рамках кочующего фестиваля фильмов о правах человека «Кино в пути». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы кинопоказа.

Фильм рассказывает историю жительница Обнинска, правозащитницы Татьяна Котляр, которая зарегистрировала в своей квартире сотни беженцев и мигрантов, так как без подобной легализации беженцам трудно начать нормальную жизнь в России. Котляр бескорыстно помогала мигрантам, несмотря на закон «о резиновых квартирах», предусматривающий уголовную за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Татьяну Котляр неоднократно судили, обвинив в 176 нарушениях закона. Также героями фильма российских документалистов Юлии Вишневец и Евгении Венгеровой «Резиновая квартира» стали уроженка Армении Диана Тигранян, которая не может записать детей в школу без прописки по месту жительства, и беженец с Украины Игорь Ребров.

Кинопремьера в Обнинске состоится в рамках кочующего фестиваля «Кино в пути», который впервые проходит в 11 городах России и ставит своей целью развитие общественных дискуссии по разным аспектам нарушения прав человека. Кинофестиваль уже прошёл в Пскове, Ярославле, Владивостоке, Хабаровске, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Воронеже. В 2020 году города фестиваля — помимо калужского Обнинска, — Пермь, Челябинск, Тула, Ростов-на-Дону. Фестиваль проходит в партнерстве с ведущими правозащитными организациями России.

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