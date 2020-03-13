Дублин, , 15:39 — REGNUM Съёмки сериала «Академия» по мотивам романа Айзека Азимова пришлось отменить из-за угрозы коронавируса. Об этом 12 марта сообщил Deadline.

Съёмки проходили в Ирландии, однако их пришлось отменить из-за запрета местных властей. Пока неизвестно, когда возобновится работа над сериалом.

Созданием «Академии» совместно занимаются компании Apple и Skydance. На роли главных героев в сериале назначены Ли Пейс и Джаред Харрис.

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