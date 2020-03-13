Москва, , 15:27 — REGNUM Клип группы Little Big уже набрал рекордные 2,5 млн просмотров в видеохостинге YouTube. Этот успех можно объяснить фактом самого позднего по сравнению с другими участниками предоставления видео на конкурс, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Музыканты стали известны в России и СНГ в прошлом году и, вероятно, более 80% просмотров приходятся на аудиторию из бывшего СССР.

Назвать песню Uno, написанную срочно и спонтанно, однозначным хитом очень сложно. Она может «зацепить» очень молодую и специфичную аудиторию.

К сожалению, в песне нет раскатистого российского мелодичного сочетания с красивой поэзией. Очень давно не звучали песни на «Евровидении» на русском языке, последний раз на нем выступала Алла Пугачева.

Вряд ли стоит рассчитывать на яркую победу группе Little Big, на расширение аудитории для талантливых музыкантов станет хорошим трамплином для их развития», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, клип на песню Uno, с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, был представлен в эфире программы «Вечерний Ургант» 12 марта.

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