Архангельск, , 12:56 — REGNUM Поморская филармония объявила об отмене нескольких концертов из-за коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за эпидемии норвежские коллеги приостановили гастрольные туры своих музыкантов (по решению администраций губерний Тромс и Финнмарк) минимум до середины апреля. Так что концерт коллектива «Каммерроманс» 26 марта ОТМЕНЯЕТСЯ. Не состоятся и традиционные Дни польской культуры в Архангельске. А значит, не судьба нам пока увидеться и на концерте к 210-летию Фридерика Шопена 1 апреля. Он ОТМЕНЁН», — говорится в объявлении Филармонии.

Руководство учреждения не исключают, что череда отмены концертов может продолжится. Билеты на отменённые программы можно вернуть.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который успел поразить 118 тысяч человек в 114 странах. В России коронавирус выявлен у 34 граждан.