Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM 12 марта в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера документального фильма «Дайте сказать!». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба документального проекта «Дайте сказать!» одновременно картину показали на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге.

Главные героини повествования — женщины из Пскова и Грозного, потерявших на Чеченской войне своих сыновей. Продюсер фильма Хасан Хаджиев рассказал, что целью было показать бессмысленность войны через личные трагедии матерей. Хаджиев подчеркнул, что неслучайно картина состоялась во многом благодаря народной поддержке: средства на ее создание были собраны на краудфандинговой платформе.

Как отметил режиссер Святослав Власов, изначально он обратился к женщинам из Псковской области, чьи сыновья погибли в Аргунском ущелье, но в процессе работы стала понятна необходимость включения в ленту бесед и с чеченским героиням. Режиссер признался, что разговорить женщин было непросто. Они не просто давали интервью, а заново переживали свои трагедии перед камерой.

В ближайшее время фильм увидят в Грозном, планируются премьеры в Париже, Роттердаме и Праге.

Трейлер фильма: