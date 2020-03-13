Москва, , 10:19 — REGNUM Одну из 30 новых серий мультсериала «Простоквашино», называющуюся «Все включено», покажут в кинотеатрах в рамках киножурнала «Мульт в кино», 12 марта сообщила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева на пресс-конференции.

Это 27-серия из первого сезона сериала. Ее планируют показать во всех кинотеатрах страны 14 марта, а это, как уточнила Слащева, 800 кинотеатров.

Сюжет будет рассказывать об отпуске почтальона Печкина и знакомстве с новой героиней — Маргаритой Мегеровной. Она является няней, которую родители отправили в Простоквашино для присмотра за маленькой девочкой Верой Павловной.

Также представитель киностудии сообщила в ходе конференции, что второй сезон сериала будет состоять не менее чем из 22 серий. Работа над ними уже ведется.