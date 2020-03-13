Бербанк, США, , 09:53 — REGNUM Роль в одной из серий нового сериала «Локи», который выйдет на сервисе потокового вещания Disney Plus, получит известный британский актер Ричард Э. Грант. Об этом 11 марта сообщило издание Variety со ссылкой на собственный источник.

Какая роль предложена Гранту неизвестно, но источник издания уточняет, что речь идет только об одном эпизоде сериала. Главную роль в «Локи» играет бессменный Том Хиддлстон, игравший ее же в нескольких фильмах «Тор».

Премьера сериала должна состояться весной 2021 года. По сюжету, приемный сын Одина Локи получает в свои руки Тессеракт и оказывает нужные ему воздействия на историю человечества.

Грант известен зрителям по ролям в фильмах: «Дракула Брэма Стокера», где сыграл доктора Джека Сьюарда, «Логан» с доктором Зандером Райсом, «Звездные войны: Скайуокер. Восход» с ролью генерала Энрика Прайда. Фильмография актера очень обширная. В фильмах от Disney он ранее играл в основном злодеев.