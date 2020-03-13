Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Клип на песню «Uno», с которой на «Евровидении» выступит петербургская группа Little Big, представлен в эфире программы «Вечерний Ургант». Композиция также прозвучала на радио NRJ и появилась в социальных сетях.

В кадре участники группы появляются в брюках клёш, прически девушек напоминают о стилях прошлых десятилетий. Песня длится немногим более трёх минут и звучит по-английски. В припеве используется счёт на испанском языке.

Ранее лидер группы Илья Прусикин рассказал, песня записана в стиле «метал-диско». Коллектив сочинил её на отдыхе в январе.

Как сообщало ИА REGNUM, коллектив Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе — вшестером. Конкурс пройдёт в нидерландском Роттердаме в мае 2020 года.

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