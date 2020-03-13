Женева, Швейцария, , 08:45 — REGNUM Подготовку к проведению «Евровидения» в Нидерландском Роттердаме в полном объеме продолжает Европейский вещательный союз (EBU), несмотря на объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса, сообщил представитель пресс-службы EBU Дейв Гудман 12 марта в интервью РИА Новости.

По словам Гудмана, с 26 марта запланирован третий этап продажи билетов на музыкальный конкурс, и пока что никто его отменять не собирается. Представитель пресс-службы отметил, что EBU, также как и все обеспокоен распространением коронавируса и внимательно следит за развитием ситуации. Организация рассматривает разные сценарии проведения конкурса, но какой из них будет выбран, будет зависеть от развития событий и станет известно позднее.

Напомним, музыкальный конкурс «Евровидение 2020» запланирован к проведению 12−16 мая. Все участники двух полуфиналов, с которых начнется конкурс, уже представили свои композиции, с которыми будут выступать перед зрителями.

В связи с продолжением распространения коронавируса по странам мира, 11 марта ВОЗ объявила пандемию вируса COVID-19. На основании рекомендаций ВОЗ многие массовые мероприятия, включая крупные международные спортивные состязания и культурные события, их организаторы отменяют или переносят на поздний срок.