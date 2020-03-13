Ульяновск, , 08:06 — REGNUM В Ульяновской области на базе медицинского колледжа будет создан межрегиональный центр компетенций (МЦК) в сфере здравоохранения. Профессиональное образование здесь можно будет получить по шести направлениям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В медколледже в Ульяновске Ulgov.ru

До 2022 года в Ульяновске будет создан межрегиональный МЦК, который будет располагаться на базе медицинского колледжа и включать два структурных подразделения: тренировочные полигоны и симуляционно-аккредитационный центр.

Здесь будет шесть направлений подготовки: школьная медицина, подготовка и повышение компетентности кадров, мониторинг качества подготовки кадров для отрасли здравоохранения, развитие кадровых ресурсов системы среднего профессионального образования и непрерывного медицинского образования.

Проект был представлен губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, который подчеркнул, что вновь создаваемый центр «позволит аккумулировать региональные материальные и кадровые ресурсы для усиления практико-ориентированной подготовки конкурентоспособных специалистов-медиков в соответствии с международными стандартами».

Как сообщало ИА REGNUM, создание центров компетенций является частью мероприятий в рамках нацпроекта «Образование», который проект предполагает реализацию четырёх основных направлений развития: обновление его содержания системы образования, создание современной инфраструктуры, подготовка профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.