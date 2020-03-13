Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Студии кинокомпании Universal в Голливуде закроют из-за угрозы вирусной инфекции COVID-19. Об этом 13 марта сообщил портал Comicbook.

Руководство Universal Studios Hollywood выпустило заявиление, в котором подтвердило эту информацию.

«Здоровье и безопасность членов нашей команды и гостей всегда является нашим главным приоритетом», — написала компания, добавив, что в связи с указаниями, выдаными Департаментом здравоохранения Калифорнии, студии закроют в субботу, 14 марта 2020 года.

Ожидается, что тематический парк будет открыт для посетителей 28 марта 2020-го, а районы развлекательные и торговые районы Universal CityWalk останутся открытыми.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Диснейленд в американском Анахайме (штат Калифорния, США) и парк Disney California Adventure временно закрываются из-за угрозы коронавируса. Их администрации отметили, что сотрудникам при этом будет выплачиваться заработная плата.

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