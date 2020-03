Лос-Анджелес, США, , 07:06 — REGNUM Инсайдеры сообщили, что продюсеры перезагрузки «Могучих рейнджеров» ищут чёрнокожую актрису на роль Желтого Рейнджера. Об этом 13 марта сообщил портал We Got This Covered.

Издание пишет, что информацию ему передали те же источники, что ранее сообщили правдивые сведения о проектах фильмов «Космический джем» и «Крик». Стоит отметить, что это будет не первый случай, когда чернокожая актриса будет играть Желтого Рейнджера: ранее эту роль исполнили Каран Эшли («Могучие морфы: Рейнджеры силы») и Некия Барриз («Турборейнджеры»).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в новом фильме «Могучие рейнджеры» могут сняться София Лиллис, Финн Вулфард и Милли Бобби Браун. Ожидается, что роль Красного Рейнджера достанется Лиллис, Синего — Вулфарду, а Чёрного — Браун.

