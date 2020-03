Лос-Анджелес, США, , 06:56 — REGNUM Многих поклонников франшизы «Форсаж» сильно расстроила новость о том, что кинокомпания Universal на целый год отложила премьеру девятого фильма. На это обратил внимание портал We Got This Covered.

«Братан, они кладывают релиз «Форсаж 9». Эпидемия коронавируса потрясает, возможно, это конец света», — написал пользователь под ником Abase.

«Коронавирус откинул «Форсаж 9» на год… Вот насколько это серьёзно. Оно буквально сделало невозможное. И остановило ещё один фильм Вина Дизеля», — отметил Hollywood Holguin.

«Я набираю команду грабителей, чтобы проникнуть в студию Universal и украсть копию «Форсажа 9», — пошутил Steev.

«Форсаж 9» откладывается на год, так что у вас будет чёртов год, чтобы выдать качество!», — заявил Mantis Toboggan.

«Форсаж 9 отложили. 7,8 млрд людей разозлились», — написал Harris Dang.

Руководство Universal ранее сообщило, что ему было сложно принять подобное решение. Однако в кинокомпании отметили, что в ином случае многие поклонники франшизы не смогли бы увидеть фильм в кинотеатрах.

