Лос-Анджелес, США, , 06:34 — REGNUM Оскар Айзек заявил, что после съемок фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» он стал просто ненавидеть песок. Об этом 13 марта сообщил портал We Got This Covered.

https://twitter.com/EW/status/1237743076564557824

Он рассказал, что к съёмкам сцены, когда его герой бежит от солдат Первого Ордена через дюны, были привлечены поклонники, которые бросали песок прямо в актёров.

«Весь этот песок просто был в твоих глазах, — сообщил Айзек, — через несколько дней я вернулся домой и тонны песка просто вывалились из моих волос».

Оскар Айзек исполнил в девятом фильме «Звёздные войны» роль пилота-аса По Дамерона. В феврале 2020 года ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Lucasfilm работает над проектом сольного фильма про этого персонажа.

