Лос-Анджелес, США, , 03:17 — REGNUM Компания Disney решила отложить из-за угрозы вирусной инфекции COVID-19 даты премьеры игрового фильма «Мулан», кинокомикса «Новые мутанты» и фильма ужасов «Оленьи рога». Об этом 13 марта сообщил портал We Got This Covered.

В настоящее время все эти картины исключены из графика проката, кинокомпания пока не сообщила новые даты их релиза. Издание отмечает, что самым страдащим проектом в этом случае являются «Новые мутанты», поскольку путь кинокомикса к выходу на большие экраны и так был чрезвычайно сложным и длинным.

В США фильм «Мулан» должен был выйти на большие экраны 27 марта 2020 года, «Новые мутанты» — 3 апреля, а «Оленьи рога» — 17 апреля. Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Marvel может отложить премьеру кинокомикса «Чёрная вдова».

Читайте ранее в этом сюжете: Marvel может перенести дату премьеры «Чёрной вдовы» из-за коронавируса