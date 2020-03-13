Пекин, , 01:53 — REGNUM В сети опубликовали историю переболевшего коронавирусом поклонника аниме, который заявил, что смог побороть болезнь благодаря своему увлечению. Об этом 13 марта сообщил портал Comicbook.

Пользователь, известный в сети под ником Tiger Ye, расказал, что он изучает японский в языковой школе, находящейся в пяти километрах от рынка морепродуктов Уханя. Примерно в середине января 2020 года он почувствовала себя плохо, но первоначально из-за занятости не придал этому значения.

В момент самого тяжелого периода заболевания, с 21 по 26 января 2020 года, когда он чувствовала себя «как в аду», он стал искать поддержку в своих увлечениях. Tiger Yeиспугался, что из-за вспышки коронавируса может быть отменено выступление его любимой актрисы озвучки — Аяку Охаси, которое он должен был посетить в феврале 2020 года.

Во время просмотра шоу, над создание которого работала Охаси, Tiger Ye решил, что ему во что бы то ни стало нужно вновь увидеть живое выступление кумира.

«Это действительно воодушевило меня и дало мне некоторое облегчение, наряду с лекарством», — отметил Tiger Ye.

Аяку Охаси — известная в Японии певица и сейю (актриса озвучки). Она принимала участие в реализации таких проектов фильмов и сериалов, как Eureka Seven AO, The Queen's Classroom, «Убийца Акаме», «Hamatora «, «Волшебные куклы» и других.

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