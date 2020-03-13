Лос-Анджелес, США, , 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». Снимки и видео были опубликованы 12 марта на Twitter-странице MCU Direct, а также на форуме Reddit.

https://twitter.com/MCU_Direct/status/1238110252622663680

Фото и ролик показывают, как происходит процесс съемок некой сцены с вертолётом, на шасси которого стоит один из героев будущего фильма. К сожалению, закрытое лицо героя не даёт возможности понять, какого именно за персонажа удалось поймать в объектив журналистам.

Кроме того, осуществлять съёмку им активно мешали сотрудники команды проекта при помощи раскрытых зонтов.

Снимает новый кинокомикс Marvel режиссёр Дестин Дэниел Креттон («Короткий срок 12»). В проекте принимают участие китайско-канадский актёр Лю Сыму, певица Аквафина и Тони Люн Чу Вай («Двойная рокировка», «Любовное настроение»).

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